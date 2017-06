"Milano Latin Festival 2017": dall'8 giugno al 15 agosto 69 giorni di festa

Milano Latin Festival, giunto alla terza edizione, dall'8 giugno al 15 agosto 2017 torna ad Assago con balli, concerti, eventi, gastronomia, artigianato, folclore, degustazioni e street food dell'America Latina.

Ecco i numeri di quest'iniziativa: 69 giorni di festa, undici paesi latinoamericani omaggiati, 33 concerti di artisti noti a livello internazionale, 30 scuole di danza e maestri di ballo presenti, sedici deejay, più di 500 artisti di gruppi folcloristici, cinque piazze musicali e altrettanti cocktail bar, tre ristoranti etnici e cinque aree degustazione.

Obiettivo di Milano Latin Festival è creare una vetrina sulla cultura latinoamericana e un luogo di incontro e condivisione, permettendo a persone di tutte le età di conoscerla nei suoi diversi aspetti.

15 mila i metri quadri a disposizione, articolati in piazze da ballo, stand di artigianato, punti di ristoro, street food corner e un'area al coperto per concerti e spettacoli. In quest'ultima struttura in particolare, ogni sera si esibiscono ballerini, musicisti e dj.

Ad aspettarvi anche performance live all'aperto, mostre fotografiche, di scultura e pittura, sfilate con costumi tradizionali. Dal punto di vista culinario inoltre, si potrà contare su un'ampia offerta di piatti tipici, degustazioni e show cooking.

Quest'anno la manifestazione sarà dedicata all’artigianato latinoamericano e dei Caraibi, e al turismo sostenibile, da intendersi come fattori di sviluppo economico, sociale e culturale. Per il programma completo: www.milanolatinfestival.it.