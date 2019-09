Laura Fedele trio-rosetum jazz festival #2

Il Centro Culturale Rosetum è orgoglioso di invitarvi al:



Primo appuntamento della seconda stagione del Rosetum Jazz Festival, festival 9 concerti di artisti provenienti da tutto il mondo.



Venerdì 11 ottobre 2019

dalle 21:00 alle 23.30

Via Pisanello, 1 Milano



INGRESSO GRATUITO

Prenotazione obbligatoria via email a jazz@rosetum.it



Primo Appuntamento con Laura Fedele Trio:

Cantante, pianista, autrice e docente dalla personalità poliedrica e multiforme, ha radici saldamente ancorate nel Jazz e nel Blues.

Con lei, un trio fantasioso e creativo il cui sound è ricco di commistioni e influenze musicali differenti, per un viaggio nella musica all'insegna dell'improvvisazione.



