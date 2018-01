Laura Torretta e Ismo insieme per la presentazione del libro “ricomincio da me con il counseling”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano, 10 Gennaio 2018 - Appuntamento il 15 gennaio alle ore 18.30 presso ISMO, società di consulenza e formazione per lo sviluppo organizzativo, da 45 anni protagonista nelle sfide della trasformazione personale, sociale, organizzativa e istituzionale. Occasione di presentazione del libro di Laura Torretta “Ricomincio da ME con il Counseling. Spazi di trasformazione per tornare al centro del tuo Ben-essere”, con la prefazione di Vito Volpe. ISMO ospiterà Laura Torretta presso SPAZIO IDEA in Via Lanzone 36 a Milano per un approfondimento sul libro e sui temi del counseling e dello sviluppo personale. Interverranno: - Vito Volpe, psicologo del lavoro, fondatore e presidente di ISMO - Maria Giovanna Garuti, psicologa del lavoro e counselor, partner ISMO Di seguito uno stralcio dalla prefazione al libro “Ricomincio da ME con Il Counseling”: “Il lavoro di Laura Torretta tocca questioni così importanti con semplicità, ... Il suo lavoro è contemporaneamente una storia personale, biografica, una narrazione, … una descrizione fenomenologica e metodologica che trae spunto da una passione (quella appunto per l’attività di counseling) … E’ bello osservare che nel mondo delle professioni occorre proprio ripristinare accanto al sapere e al saper fare il saper essere cioè la passione con cui agiamo le nostre conoscenze e le nostre aspirazioni. Ciò che Laura riesce ad esprimere in queste pagine.” Laura Torretta è stata in azienda per 25 anni, ricoprendo ruoli specialistici e manageriali nell’ambito del Marketing e delle Vendite. Nel 2010 ha chiuso questo ciclo trasferendo la propensione alla comunicazione, all’intelligenza emotiva e all‘accoglienza in un nuovo ambito professionale dedicato allo sviluppo delle Persone, diventando Professional Counselor (ai sensi della Legge 14/01/2013 n. 4). Oggi collabora con diverse associazioni ed organizzazioni come counselor sistemico relazionale ed esperta di change management, tra cui ISMO. Evento gratuito, posti limitati fino ad esaurimento. Per registrarsi: http://lauratorretta.it/ismo-presentazione-dellultimo-libro-di-laura-torretta/ Per ulteriori informazioni e accrediti stampa: s.demarzi@soundpr.it 02 20569530