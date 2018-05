Lavori via dei Missaglia confusione e non trasparenza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Per quanto riguarda i lavori del distributore che verrà realizzato in via dei Missaglia , non può essere fatto passare come una ristrutturazione in quanto esso non è presente fisicamente. In ogni caso un distributore di carburante che secondo il comune era al civico 9, l'informazione risulta errata in quanto il civico era il 7, e quindi non si può parlare di ristrutturazione ma di una nuova costruzione e secondo il regolamento europeo deve prevedere il GPL o il metano, e questo fa si che per sicurezza deve essere posto a 150 metri dalle case. Secondo i Vigili del Fuoco 200 metri (D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340). Quindi non vi sono le distanze di sicurezza Inoltre un distributore di carburante non può essere edificato in presenza di pozzi di captazione di acqua potabile : 10 metri divieto assoluto, 200 metri di tutela secondo decreto legge 152 del 2006 e della regione GU 88 del 14.04.2006.

