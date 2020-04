Attività di didattica a distanza di progetto in&out - Contro la dispersione scolastica del corsichese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

PROGETTO IN&OUT, ambiziosa iniziativa nata all’interno del distretto di Corsico per favorire la prevenzione della dispersione e dell’abbandono scolastici di adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, ha attivato, per queste settimane di emergenza sanitaria, una ricca proposta di Laboratori Live da partecipare online e in piccoli gruppi. Prende avvio quindi “Polo Ulisse NON STOP” – Laboratori on line per un benessere on life!, opportunità di apprendimento a distanza. Fitness; respirazione yoga; coreografie TikTok; laboratorio artistico: per combattere la noia, l’ansia o semplicemente per riscoprire il piacere di fare e stare insieme. I ragazzi interessati a trascorrere mezzora in compagnia dei nostri educatori e di un piccolo gruppo di coetanei, devono contattarci alla email poloulisse.centriminori@aclimilano.com e definiremo insieme giorni e orari della ClassRoom. Nel mentre su Youtube stiamo lanciando dei video tutorial realizzati dai nostri laboratoristi per consentire ai ragazzi di prepararsi e “allenarsi”  https://bit.ly/33FbnUD Tutte le news e aggiornamenti si possono trovare su: https://percorsiconibambini.it/inandout/2020/03/24/arriva-polo-ulisse-non-stop-laboratori-on-line-per-un-benessere-on-life/ https://www.facebook.com/progettoineout https://www.facebook.com/PoloUlisse https://www.instagram.com/progetto_in_out Come indicato, il progetto promuove la prevenzione della dispersione e dell’abbandono scolastici di adolescenti 11-17 anni nel distretto di Corsico (MI), con particolare attenzione ai BES delle scuole medie e ai minori del circuito distrettuale della Tutela Minori e Famiglia. Il progetto agisce dentro e fuori la scuola sia con azioni dirette sia attraverso il potenziamento della comunità educante. Saranno attivati laboratori e attività di orientamento in scuola e presso i due presidi ad alta densità educativa previsti, gestiti da équipe multidisciplinari specificamente formate per favorire la contaminazione tra diverse figure educative. La comunità educante contribuirà alla lettura dei bisogni dei minori e alla co-costruzione di soluzioni grazie all’avvio e gestione di reti partecipate da enti e famiglie. Un progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile Per saperne di più: https://percorsiconibambini.it/inandout/