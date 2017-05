Le avventure di viola “La giramondo” diventano uno spettacolo di teatro-danza per bambini

Dalle pagine del fumetto di Stefano Turconi e Teresa Radice, al palcoscenico del Milano Off F.I.L. Festival Nell'ambito del Milano Off F.I.L. Festival, dall'11 al 18 giugno andrà in scena, alla Fabbrica dell'Esperienza, lo spettacolo di teatro-danza per bambini "La giramondo" - ispirato al fumetto "Viola giramondo" degli autori Stefano Turconi e Teresa Radice - della compagnia fiorentina danceOrama. Il sodalizio fra il fumettista e disegnatore Stefano Turconi e la sceneggiatrice Teresa Radice inizia a Walt Disney Italia, dove sono fra gli autori di Topolino. Hanno all'attivo collaborazioni con Topolino (di loro creazione è la saga Pippo Reporter), Witch, PK, MM, X-Mick. Fuori dalla scuderia Disney sono autori di graphic novels per bambini fra cui "Viola Giramondo" (ed. Tunué, 2013): candidato alla Sélection Jeunesse, a cui corrisponde il Premio come Miglior fumetto per ragazzi, Prix Jeunesse à Illzach 2015, nel 2014 Premio Boscarato come Miglior fumetto per bambini e ragazzi. La storia, che il coreografo Luigi Ceragioli ha riletto in chiave coreografica, è quella della piccola Viola che con la sua scimmietta Simbad vive in un grande circo. Su consiglio del nonno Tenzin, uomo saggio, la piccola decide di partire alla scoperta del mondo. Nel suo viaggio Viola incontrerà molte persone, diversissime tra loro, e ciascuna le donerà un pezzo di sé, creando un tesoro inestimabile... una vita libera e piena di aspettative. Durante i giorni del 15 e 16 giugno la compagnia terrà inoltre un workshop aperto ad attori e danzatori in cui il coreografo Luigi Ceragioli e i performer di DanceOrama proporranno ai partecipanti il metodo di lavoro che contraddistingue la ricerca artistica della compagnia, incentrato sulla messa in comune e lo scambio reciproco tra danza e recitazione. Il progetto DanceOrama nasce nel 2007 da un'idea di Luigi Ceragioli (coreografo), Giacomo Vezzani (compositore e attore della compagnia Teatro Del Carretto) e la collaborazione stretta con Elena Nenè Barini (attrice dalla poliedrica formazione che ha concentrato i suoi interessi verso il teatro fisico) per creare la possibilità di confrontare diversi tipi di espressione (musica, teatro e danza). Questo è il motore che porta Vezzani e Ceragioli a creare il tessuto musicale e compositivo per la narrazione attraverso la parola e il movimento nelle loro opere. Punto di forza e di originalità del progetto è il confronto tra giovani e versatili attori e giovani danzatori; questo incontro tra attori e danzatori infatti permette al lavoro di assumere una sfaccettatura e un incremento ulteriore. "LA GIRAMONDO" spettacolo di teatro danza per bambini della compagnia danceOrama (Firenze) "LA GIRAMONDO" ispirato alle avventure di Viola tratte dal fumetto "Viola Giramondo" di Stefano Turconi e Teresa Radice Idea e regia di Luigi Ceragioli Scene ed oggetti scenici di Edoardo Ceragioli Musiche originali di Mitja Bichon Con: Davide Arena e Giulia Piana Prodotto dalla compagnia danceOrama in residenza creativa c/o Teatro delle Spiagge-Teatri d'imbarco in scena dall'11 al 18 giugno nell'ambito di Milano Off F.I.L. Festival ORARI: 11, 12, 17 e 18 giugno alle h 16.00 - 13 e 14 giugno h 17.45 FE Fabbrica dell'Esperienza - Via Francesco Brioschi, 60, 20141 - Milano BIGLIETTI: 10€ /8€ - Il biglietto d'ingresso agli spettacoli può essere acquistato direttamente online, selezionando dal Programma lo spettacolo desiderato, oppure presso la biglietteria del Village OFF e del Teatro Verdi. WORKSHOP con la compagnia danceOrama DATE: Giovedì 15 e Venerdì 16 giugno dalle h 15.30 alle h 17.00 LUOGO: FE Fabbrica dell'Esperienza - Via Francesco Brioschi, 60, 20141 - Milano COSTO: 25€ un giorno, 40€ entrambi i giorni (priorità a chi frequenterà entrambi i giorni) - Numero max di partecipanti 25 ISCRIZIONI: FE Fabbrica dell'Esperienza t. 0278624438 - fe@fabbricaesperienza.it - danceOrama danceoramacd@gmail.com