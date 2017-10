Alessandro Longobardi e Viola Produzione con TieffeTeatro Milano

presentano

LE BAL

L’Italia balla dal 1940 al 2001

prima milanese

uno spettacolo di Giancarlo Fares

dal 19/ 29 ottobre



Uno spettacolo mitico, “fuori dal comune, trascinante, irriverente, divertente e commovente”!

16 attori/ballerini per raccontare la storia d’Italia dalla Seconda Guerra Mondiale al crollo delle Torri Gemelle attraverso le canzoni più belle di sempre.



Un’emozionante gara di ballo in cui la musica diventa storia, dagli anni ’40 al nuovo millennio passando per la Seconda Guerra Mondiale, la liberazione, il boom economico, le lotte di classe, la migrazione verso il nord, la gioia della vittoria dei mondiali di calcio, la corruzione, la paura dell’11 settembre e la riconquista dei valori, dell’amore che dona speranza narrando i cambiamenti della vita quotidiana. Un racconto affidato alla musica e agli attori.

Alla forza comunicativa delle azioni, dei gesti e dei suoni, si accompagnano i molti cambi di costume che raccontano il susseguirsi dei decenni, i mutamenti dei colori e lo scoprirsi del corpo.



Sulle note di canzoni italiane che appartengono alla memoria comune, dal Trio Lescano a Fred Bongusto, da Modugno a Mina, Renato Zero, Enrico Ruggeri, Battiato, Celentano e la Vanoni, solo per citarne alcuni, si racconta l’Italia che balla dal 1940 al 2001.



Lo spettacolo originale, nasce dalla mente di Jean-Claud Penchenat, attore anche nella trasposizione cinematografica “Ballando Ballando” diretta da Ettore Scola.





Link Video:



https://www.youtube.com/watch?v=rl9h4UPgVOk&t=148s