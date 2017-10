Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Le Belle Favole è uno spettacolo che vuole proporre e diffondere, attraverso l’utilizzo delle tecniche espressive che caratterizzano la Commedia dell’Arte (canti, danze, pantomime, utilizzo delle maschere), la rilettura delle più famose favole di grandi autori della letteratura come Calvino, Rodari, Gozzano e La Fontaine. I giovani spettatori-partecipanti diventeranno dei veri attori, protagonisti in scena di alcune delle favole realizzate. Oltre a sorprendersi e a divertirsi con i personaggi e i temi delle favole, i partecipanti saranno immersi nel mondo fantastico delle maschere della Commedia dell’Arte, un mondo di allegoria, lazzi e gioco, dove gli animali e le cose prendono voce e vita: cosi in scena avremo un “arlecchino volpe”, astuto agile e scattante, che ruberà il formaggio a un povero Pantalone corvo.. Compagnia Carnevale Compagnia Carnevale nasce nel 2015 dall’incontro di Antonio Carnevale con alcuni attori diplomati presso la Scuola Civica Paolo Grassi e presso l’Accademia Veneta di Venezia. La prima produzione è Arlecchino trasformato dall’Amore, classico francese dell’autore Marivaux presentato all’interno di “Milano in Commedia”, festival organizzato dalla stessa Compagnia Carnevale e patrocinato del Comune di Milano e da La Triennale di Milano. Nel marzo 2016 la Compagnia rappresenta la Commedia dell’Arte e il teatro popolare in Italia nell’ambito del reportage Rires du Monde prodotto dalla Rete TV5, canale nazionale culturale del Québec. Nel maggio 2016, all’interno della X edizione di “A Maggio A Baggio”, debutta lo spettacolo animazione Le Belle Favole ispirato alle favole di Gozzano, Rodari, Calvino e La Fontaine, per far conoscere i grandi classici della letteratura europea ai più piccoli. La compagnia collabora con numerose associazioni e realtà del territorio lombardo, nazionale (Sicilia, Calabria, Campania, Friuli) e internazionale (Francia, Belgio), scuole, pubbliche amministrazioni, centri culturali. La Compagnia Carnevale si occupa inoltre di teatro contemporaneo e di nuova drammaturgia. Nel 2017 è l’anno di Tra’ti avante, Alichino e della partecipazione al Ravenna Festival, con lo spettacolo Ricorditi di me, che son la Pia selezionato nell’ambito del bando “Giovani Artisti per Dante” in collaborazione con la Società Dante Alighieri. Nella stagione 2017/2018 sono previsti gli allestimenti di nuovi progetti come Due Eroi in Panchina, la vicenda di due allenatori di calcio ungheresi uccisi dalla furia nazista, adattamento teatrale del romanzo di Roberto Quartarone edito da ”inContropiede”. INGRESSO LIBERO Per partecipare al laboratorio è necessaria la prenotazione 348/0129127 - compagniacarnevale@gmail.com

Gallery