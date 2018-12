Compagnia Carnevale

presenta la tournée natalizia dello spettacolo



"Le Belle Favole…sotto l’albero”



Spettacolo animazione per i più piccoli alla scoperta delle maschere

della Commedia dell’Arte e laboratorio pratico di costruzione maschere



Venerdì 28 dicembre 2018

dalle ore 14.30

EX FORNACE, Alzaia Naviglio Pavese 16, Milano

TRAM 3 - 9 – 10 – 14 - M2 PORTA GENOVA





Le Belle Favole propone e diffonde attraverso l’utilizzo delle tecniche espressive che caratterizzano la Commedia dell’Arte (canti, danze, pantomime, utilizzo delle maschere), la rilettura delle più famose favole di grandi autori della letteratura come Calvino, Rodari, Gozzano e La Fontaine.

I giovani spettatori-partecipanti diventeranno dei veri attori, protagonisti in scena di alcune delle favole realizzate. Oltre a sorprendersi e a divertirsi con i personaggi e i temi delle favole, i partecipanti saranno immersi nel mondo fantastico delle maschere della Commedia dell’Arte, un mondo di allegoria, lazzi e gioco, dove gli animali e le cose prendono voce e vita: cosi in scena avremo per esempio un “arlecchino volpe”, astuto agile e scattante, che ruberà il formaggio a un povero Pantalone corvo. Per l’occasione lo spettacolo vedrà la realizzazione di alcuni racconti della tradizione natalizia italiana ed europea quali per esempio Canto di Natale, la favola della renna coraggiosa, la piccola fiammiferaia…

Durante il laboratorio, che precederà lo spettacolo, ogni partecipante realizzerà la propria maschera di carta. Saranno utilizzati materiale molto semplici e di uso quotidiano, come cartoncini colorati, pastelli, nastri, materiali di riciclo, affinché ogni bambino abbia gli strumenti necessari a stimolare la propria creatività. Al laboratorio potranno partecipare anche i genitori, per creare così un piccolo momento di condivisione e gioia.



INGRESSO LIBERO

Per partecipare ai laboratorio aperto a max 15 partecipanti

è richiesta la prenotazione ai seguenti contatti compagniacarnevale@gmail.com

348 0129127







Compagnia Carnevale

Compagnia Carnevale nasce nel gennaio 2016 con la prima produzione Arlecchino trasformato dall’Amore, opera francese dell’autore Marivaux, presentato all’interno di “Milano in Commedia 2016”, festival organizzato dalla stessa Compagnia Carnevale e patrocinato del Comune di Milano e da La Triennale di Milano. Nel maggio 2016, all’interno della X edizione di “A Maggio A Baggio”, debutta lo spettacolo animazione Le Belle Favole, ispirato alle favole di Gozzano, Rodari, Calvino e La Fontaine, nato con il desiderio di far conoscere i grandi classici della letteratura europea ai più piccoli. La compagnia collabora con numerose associazioni e realtà del territorio nazionale e internazionale (Francia, Belgio, Polonia), scuole, pubbliche amministrazioni, centri culturali. La Compagnia Carnevale si occupa inoltre di teatro contemporaneo e di nuova drammaturgia. Nel 2017 è l’anno di Tra’ti avante, Alichino e della partecipazione al Ravenna Festival con lo spettacolo Ricorditi di me, che son la Pia selezionato nell’ambito del bando “Giovani Artisti per Dante” in collaborazione con la Società Dante Alighieri. Nel 2018 debutta Il Bradipo e la Carpa (finalista Minimo Teatro Festival 2018, XVII Palio Ermo Colle, migliore drammaturgia Premio Settimina Spizzichino, migliore interpretazione ConCorto) adattamento per la scena del volume Due eroi in panchina di Roberto Quartarone edito da "inContropiede” e il monologo al femminile, Mirandolina.



Contatti

Compagnia Carnevale

348.0129127

www.compagniacarnevale.com

compagniacarnevale@gmail.com