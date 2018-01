Le belle favole - Spettacolo e laboratorio per genitori e bambini

Il Comune di Milano Municipio 6 presenta







Compagnia Carnevale



"Le Belle Favole”







Venerdì 5 gennaio 2018



dalle ore 15.30 laboratorio | ore 17 spettacolo animazione



C.A.M San Paolino, via S.Paolino 18, Milano







Un pomeriggio dedicato ai più piccoli, alla scoperta della Commedia dell’Arte e della bellezza delle sue maschere, in un universo meraviglioso fatto di poesia, gioco, delicatezza e tanto divertimento. Le più belle e conosciute favole della letteratura europea si popolano di renne spericolate, di un Babbo Natale credulone, di una Befana pronta a spiccare il volo… in maschera!







Le Belle Favole è uno spettacolo animazione nato con l’intento di promuovere e diffondere, attraverso l’utilizzo delle tecniche espressive che caratterizzano la Commedia dell’Arte (canti, danze, pantomime, utilizzo delle maschere), la rilettura delle più famose favole di grandi autori della letteratura come Calvino, Rodari, Gozzano e La Fontaine.



I giovani spettatori-partecipanti diventeranno dei veri attori, protagonisti in scena di alcune delle favole realizzate. Oltre a sorprendersi e a divertirsi con i personaggi e i temi delle favole, i partecipanti saranno immersi nel mondo fantastico delle maschere della Commedia dell’Arte, un mondo di allegoria, lazzi e gioco, dove gli animali e le cose prendono voce e vita.



Lo spettacolo è preceduto alle 15.30 dal laboratorio W Le Maschere! durante il quale i piccoli partecipanti potranno creare la loro maschera natalizia con semplici tecniche e materiali, dando pieno spazio alla loro fantasia e alla loro creatività.