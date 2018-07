Le belle favole - Spettacolo e laboratorio per genitori e bambini

Il Comune di Milano Municipio 9 presenta



Compagnia Carnevale

"Le Belle Favole”



Spettacolo animazione per i più piccoli alla scoperta delle maschere

della Commedia dell’Arte e laboratorio pratico di costruzione maschere





Sabato 14 luglio 2018

dalle ore 10 laboratorio | ore 11.30 spettacolo animazione

Biblioteca Affori Villa Litta, viale Affori 21, Milano







Le Belle Favole è uno spettacolo animazione nato con l’intento di promuovere e diffondere, attraverso l’utilizzo delle tecniche espressive checaratterizzano la Commedia dell’Arte (canti, danze, pantomime, utilizzo delle maschere), la rilettura delle più famose favole di grandi autori della letteratura come Calvino, Rodari, Gozzano e La Fontaine.

I giovani spettatori-partecipanti diventerannodei veri attori, protagonisti in scena di alcune delle favole realizzate. Oltre a sorprendersi e a divertirsi con i personaggi e i temi delle favole, i partecipanti saranno immersi nel mondo fantastico delle maschere della Commedia dell’Arte, un mondo di allegoria, lazzi e gioco, dove gli animali e le cose prendono voce e vita: cosi in scena avremo un “arlecchino volpe”, astuto agile e scattante, che ruberà il formaggio a un povero Pantalone corvo…



Lo spettacolo è preceduto alle 10 dal laboratorio W Le Maschere! durante il quale i piccoli partecipanti potranno creare la loro maschera di carta con semplici tecniche e materiali, dando pieno spazio alla loro fantasia e alla loro creatività.



INGRESSO LIBERO

Per partecipare al laboratorio è necessaria la prenotazione

348/0129127 - compagniacarnevale@gmail.com

Gallery