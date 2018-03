Le camelie in Cascina

Mostra mercato e laboratori artistici



Il meraviglioso mondo delle camelie approda a Milano per la prima volta con un’iniziativa di portata nazionale, grazie alla collaborazione fra Cascina Merlata Partnership e la Società Italiana della Camelia.

Sabato 17 e domenica 18 marzo dalle 10 alle 18 i ballatoi e i portici della Cascina accolgono centinaia di esemplari di camelie, una prestigiosa esposizione di oltre 400 metri quadri. La bella cornice di Cascina Merlata e del vicino parco caratterizzato da una spiccata biodiversità delle numerose essenze, ospiteranno dunque un evento mai realizzato prima a Milano.

Ogni ora una visita guidata illustrerà il percorso didattico su origine, storia e coltivazione del genere camelia insieme agli esperti della Società Italiana della Camelia; i partecipanti potranno poi visionare l’esposizione e la mostra mercato.

Tante le iniziative che saranno organizzate durante la due giorni: esposizione di esemplari di camelie divisi per appartenenza botanica e varietà provenienti da tutto il mondo; percorso didattico sull’origine, storia e coltivazione del genere camelia con approfondimenti sulla produzione di tè (camellia Sinensis) e di olio (camellia Oleifera e Japonica); visita guidata alla esposizione con il presidente della Società Italiana della Camelia e mostra mercato; degustazione di tè biologico.

Appuntamento il 17 e 18 marzo dalle 10 alle 18 in Cascina Merlata, via Pier Paolo Pasolini 3, Milano.

Info e programma dettagliato su www.cascina-merlata.net.