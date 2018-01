Andrew Weatherall e Le Cannibale: il 12 gennaio al Plastic

Venerdì 12 gennaio Le Cannibale torna al Plastic per presentare il deejay, produttore e mixer inglese Andrew Weatherall.

Ad aspettare il pubblico, tre diverse sale: la Subcultures room, con la riscoperta delle origini sonore del progetto; la Sala degli specchi, con sonorità indie; e la Main Room, con ospiti speciali.

Protagonista della serata Andrew Weatherall, noto al pubblico milanese sin dagli anni '90 per pezzi come Boy's Ow, Two Lone Swordmen e The Sabres of Paradise, oltre ai remix di Björk, Siouxsie Sioux, The Orb e New Order. In consolle anche Uabos, Rollo//Dexx e Lele Sacchi. Per prenotazioni: lecannibale.it/reservation.