Le dodici fatiche di Ercole

Teatro della Tosse - da 5 a 10 anni Un viaggio tra le storie del Mediterraneo Antico attraverso un GRANDE GIOCO DELL'OCA in cui i due attori interagiscono con i bambini facendo conoscere loro le avventure di Ercole. Lo spettacolo nato da un'idea di Emanuele Conte e scritto da Elisa D'Andrea ha come protagonisti un attore e un attrice. La storia di Ercole è vissuta in prima persona dal pubblico che viene subito diviso in due squadre. Tutto inizia dentro la camera dei due ragazzi, che in un noioso pomeriggio decidono di sfidarsi al grande gioco dell'oca. Si tratta di un gioco speciale. A ogni tappa corrisponde una fatica. Non si tratta però, di una fatica qualunque ma una di quelle che ha dovuto superare anche quel mito di Ercole! info e prenotazioni info@bilafabbricadelgiocoedellearti.it | 02.66305562