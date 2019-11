AI NASTRI DI PARTENZA LA NUOVA INIZIATIVA DEL CANTIERE ARTISTICO “MACRÓ MAUDIT TEÁTER” DAL TITOLO "LE DOMENICHE AL TEÁTER” CHE PROPONE ALLA CITTÀ DI MILANO EVENTI SU CINEMA, TEATRO E TANTO ALTRO

Il primo slot di incontri inizia domenica 1 dicembre, dalle ore 19.00 alle ore 20.30, con l’esperto Lorenzo Sangalli che propone una nuova serata dal titolo “Narrare il cinema” dedicata all’approfondimento del famoso film musicale “Jesus Christ Superstar”.

Seguono “Voci fuori dal Coro – Anteprima (quasi)” e “Merry Macró”.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Posti limitati.



Milano, 25/11/2019. L’Associazione “Macró Maudit Teáter” ha il piacere di annunciare l’avvio di una nuova iniziativa aperta alla città di Milano dal titolo “Le domeniche al Teáter” il cui intento è quello di avvicinare i giovani ed i meno giovani a scoprire “il dietro le quinte” delle varie espressioni artistiche e a conoscere da vicino i protagonisti della scena culturale.

Il primo gruppo di appuntamenti presso il Cantiere Artistico di Via Grigna, 5 a Milano, prevede le seguenti tre domeniche, con inizio alle ore 19.00 e termine alle 20.30:

-1 dicembre: “Narrare il cinema”, con l’esperto Lorenzo Sangalli

-15 dicembre: “Voci fuori dal Coro – Anteprima (quasi)”, con gli attori del Macró Maudit Teàter

-22 dicembre: “Merry Macró”, in compagnia degli attori e corsisti del Macró Maudit Teáter per un’originale serata natalizia a sorpresa



L’inaugurazione de “Le domeniche al Teáter”, al via domenica 1 dicembre con “Narrare il cinema”, è affidata all’esperto Lorenzo Sangalli, conferenziere, scrittore e istruttore certificato di protocolli Mindfulness, che nella scorsa primavera è stato artefice di una serie di incontri di successo incentrati proprio sulle settima arte e sulle sue contaminazioni. Il primo appuntamento è dedicato ad un vero e proprio cult, il famoso film musicale “Jesus Christ Superstar” datato 1973 e girato dal regista Norman Jewison, ancora oggi quanto mai presente nell’immaginario collettivo e rappresentato di continuo sulla scena teatrale di mezzo mondo. La serata offre spunti ed approfondimenti originali con taglio semplice e divulgativo, entrando nella sceneggiatura e nelle singole immagini, tra metafore e curiosità. L’invito a partecipare è dunque rivolto a tutti gli appassionati di cinema e a tutti coloro che hanno interesse verso gli aspetti filosofici-religiosi dell’arte e della vita.



Il secondo incontro “Voci fuori dal Coro - Anteprima (quasi)” è in programma domenica 15 dicembre. Si tratta della “quasi” anteprima, appunto, della serata cui gli attori del Macró Maudit Teàter prenderanno parte due giorni dopo, martedì 17 dicembre, all’Auditorium di Milano di Largo Mahler insieme con artisti del Coro della Scala e detenuti del reparto “La Nave” di San Vittore: concerto-spettacolo di Natale, promosso da Fondazione Cariplo a scopo benefico, in cui oltre ai brani eseguiti dai due cori i nostri attori interpreteranno testi scritti dai detenuti del reparto “La Nave”. La collaborazione tra queste compagini ha già avuto più di un precedente, e questa volta contribuirà a raccogliere fondi con cui pagare le cure odontoiatriche ai bambini di Milano in condizioni di povertà: che sono tanti, anche nella benestante Milano, appena oltre la cerchia della 90-91.



Il terzo ed ultimo incontro dal titolo “Merry Macró” è in programma domenica 22 dicembre e si presenta come una festa di Natale a sorpresa aperta al pubblico, dove sono invitati tutti coloro che vogliono conoscere da vicino i protagonisti, gli attori, i registi ed i frequentatori dei corsi del “Macró Maudit Teáter”, tra brindisi, auguri, ospiti e spettacoli inattesi. Un appuntamento da non perdere per comprendere quanto l’arte sia in grado di aiutare lo spirito, accrescere la propria personalità e creare nuove amicizie.



Ogni evento è ad ingresso libero previa necessaria ed obbligatoria prenotazione al cell. 339.5212742 o via email a macro@macromaudit.org in quanto i posti disponibili sono limitati. All’inizio e al termine di ogni incontro degustazione con un calice di vino, ma non solo, in compagnia.



