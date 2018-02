"Le morbinose": il 16 e il 17 febbraio il Carnevale del Teatro Gerolamo

Venerdì 16 febbraio e sabato 17 febbraio, in occasione del Carnevale Ambrosiano, al Teatro Gerolamo la Compagnia Teatrale La Bautta – Fulvio Saoner presenta Le Morbinose, di Carlo Goldoni, riduzione in due atti di S. Cesca, regia di Adriana Saoner Mainardi, con Gianni Pomoni, Daniela Bressanin, Ludovica Rubin, Roberta Manni, Adriana Saoner Mainardi, Luca Costantini, Antonia Ballarini, Gaia Persi, Giovanni Mariuzzo, Carlo Persi, Luciana Tumburus, Antonio Cirillo e Gianfranco Cielo.

La pièce, portata in scena per la prima volta durante il Carnevale di Venezia del 1758, figura tra le più divertenti commedie del drammaturgo italiano. La parola "Morbinose" in veneziano indica le persone di carattere gioviale e scherzoso. L'opera racconta infatti delle burle orchestrate dalla giovane e bella Marinetta, con la complicità della fida cameriera Tonina, ai danni di alcuni malcapitati, tra cui il Conte Ferdinando, un nobile milanese di cui la protagonista finge di innamorarsi.

La Compagnia teatrale La Bauttta – Fulvio Saoner di Venezia, che oggi è diretta da Adriana Saoner, raccoglie i migliori attori della scena veneziana e si è esibita nei più importanti teatri italiani e internazionali, ottenendo numerosi premi e riconoscimenti.