Le muse. Andrea Chisesi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Roma, 14 febbraio 2018 COMUNICATO STAMPA Le MUSE mostra personale di ANDREA CHISESI a cura di Marcella Damigella vernissage 8 marzo 2018 Spazio Donno in collaborazione con Atelier Andrea Chisesi inaugurano la mostra di Andrea Chisesi “Le Muse” Giovedì 8 marzo, alle ore 18.00, nella Galleria Spazio Donno a Milano, si apre la mostra Le Muse dell’artista Andrea Chisesi, organizzata dall’Atelier Andrea Chisesi e realizzata in collaborazione con lo Spazio Donno. L’inaugurazione che si tiene l’8 marzo, nella Giornata Internazionale della donna, reca già di per sé il significato che l’artista Chisesi attribuisce alla donna nella Storia e anzitutto nel Mito. Il suo quindi è un omaggio da parte di un uomo, prima che artista, dedicato alla ricorrenza delle Donne. Cionondimeno le Muse sono una traccia ricorrente all’interno della poetica di Chisesi che già dal 2012 ne connota il carattere sino ad arrivare a oggi. In realtà è tutto il percorso di Andrea Chisesi a essere puntellato e attraversato da un’attenzione acuta nei confronti della donna. Adesso tuttavia con la mostra milanese, che è una sorta di retrospettiva su tutto il suo operato (i Fuochi, le Fusioni e qualche soggetto maschile) si punta una lente d’ingrandimento esattamente su quel segmento del Mito e della Storia rappresentato dalle Muse, le Madonne, le Mamme, insomma la Donna, in ogni accezione possibile. Concept La straordinaria visione di Chisesi nei confronti della donna è legata al tema della trasfigurazione, a quel cambiamento radicale che nei secoli ha esaltato essenza e bellezza femminile. Come emerge dalla sua poetica più intima Andrea Chisesi non mette mai in evidenza la donna come oggetto o vittima di atti di violenza, quanto piuttosto ne esalta l’essenza della fragilità e della forza. Attraverso l’iconografia contemporanea Chisesi inneggia al suo valore e a quelle caratteristiche femminili, che al di fuori dei dettami della sua “intoccabile" aura di protezione, raffigurano il nucleo della sua importanza nella vita e nella civiltà. Le donne per Chisesi sono decisamente forti, talentuose come è evidente dal segno che Andrea imprime alla sua arte quando ripercorre il lunghissimo filo temporale delle “ muse" che nonostante i secoli, le ere e i tempi passati, sono giunte fino a noi. È con approccio che si ascrive nella devozione che Chisesi reinterpreta le donne di ogni tempo, dee, madri, paladine, icone moderne. Le sue muse sono però anche figure materne. Come segnala la curatrice in catalogo? (o nel testo critico?) “Non c’è in lui un’urgenza di ricerca di perfezione, ma solo una necessità di coerenza nella visione di una donna posta, a suo avviso, sempre al centro del mondo”. Bio Andrea Chisesi nasce a Roma nel 1972. A Milano, nel 1998 apre lo studio “Andrea Chisesi photografer”. Inizialmente si occupa di fotografia ma comincia già a sperimentare quella tecnica che lui stesso definirà “Fusione”, l’unione di pittura e fotografia. Dopo 10 anni, apre il suo primo atelier di pittura a Milano, solo nel 2013 si trasferisce a Siracusa dove apre la sua galleria e tuttora vive. Info Le Muse. Mostra personale di Andrea Chisesi. 9-18 marzo 2018 Spazio Donno Via Conte Rosso 36 - Lambrate, Milano vernissage 8 marzo ore 18:00 Orari: aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 14:00 dalle17:00 alle 20:00 Contatti atelierchisesi@gmail.com info@andreachisesi.com http://www.andreachisesi.com Via Capodieci 43 Siracusa, Italia Ufficio stampa Artpressagency.it di Anna de Fazio Siciliano -annasicilianodefazio@gmail.com T.349.15.05.237