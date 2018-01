Le note di Arlecchino concerto animato per bambini dai 6 ai 12 anni

Le note di Arlecchino

La musica delle maschere

Arlecchino è il personaggio più popolare della Commedia dell’Arte, un servo sempre

impegnato a esaudire i propri bisogni e a sfuggire i guai, tentando di destreggiarsi tra le altre

“maschere” del suo mondo: la scaltra Colombina, il vanaglorioso Capitano, l’inquietante

strega.

Paura, allegria, sberleffo, invaghimento, sospetto, rivalsa, sconforto sono le note con cui

compone lo spartito della sua giornata, sempre in bilico tra trionfo e disfatta.

La maschera di Arlecchino nasce sui palcoscenici delle piazze italiane durante il

Rinascimento, in una stagione di straordinario rinnovamento del teatro e della musica: il

genere sacro e il genere profano, la musica di corte, quella devota e quella popolare formano

il lussureggiante paesaggio sonoro delle città del Cinquecento.

Le “note di Arlecchino” è uno spettacolo­concerto che unisce queste due straordinarie

tradizioni artistiche italiane, rendendole modernissime.

L’allegria delle classiche scenette di Commedia si arricchisce di spunti comici legati

all’esperienza dei ragazzi e si intreccia alla poesia senza tempo delle musiche eseguite da un

quintetto di ottoni e percussioni: Monteverdi, Mainerio, Caroso, Gastoldi, Scheidt, Susato.

Uno spettacolo per vincere il freddo invernale in attesa del Carnevale!