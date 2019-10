Teseo Arte

Corso Italia, 14 -Milano

Le ospiti

A cura di Marco Teseo e Alessandra Valota

14 - 28 Novembre 2019

Inaugurazione Giovedì 14 novembre, ore 18,30

sara presente l’artista Andrea Viviani







La mostra “le Ospiti” a cura di Marco Teseo e Alessandra Valota, conclude il calendario degli eventi del 2019 della galleria Teseo Arte.

In esposizione dal 14 al 28 novembre sarà possibile ammirare le stravaganti opere di Andrea Viviani, scultore trentino, che da anni rende arte la ceramica .

Con un Corpus di oltre 20 sculture, i suoi lavori uniscono spirito concettuale e spirito figurativo che riuscendo a proiettare in un immaginario infinito di forme ed evocazioni, stupiscono lo spettatore sulla straordinaria mutevolezza del materiale.

Proprio attraverso le molteplici sfaccettature delle opere, infatti, i soggetti vengono parzialmente celati e/o a volte dissacrati. Il riconoscimento ne diviene possibile solo attraverso l’interpretazione polisemica delle varie prospettive.

Dai tempi più antichi l’utilizzo della ceramica ha stimolato la fantasia dei più grandi esponenti artistici. E’ con l’intrigante e costante ricerca di Andrea Viviani che il nobile materiale ci porta in un mondo alchemico, dove Totem di casette alternandosi a sfere, sfidano la forza di gravità. Ne rimane uno spazio di limbo dove precarietà e ambivalenza richiamano lo spazio dell’esistenza umana.

Lo spettatore, si trova di fronte a volti di pesci umanizzati caratterizzati da espressioni bizzarre che ricordando le caricature di Giorgio Forattini, si scrutano, interrogano e creano dubbi e domande.

Ed ecco che la materia è plasmata da una sensibilità poetica, l’arte diventa un racconto, manifesto, e come parole, definisce un concetto nello spazio, trasmesso come una voce narrante, quasi come fossimo in una sinestesia , le parole vengono viste, il colore sentito, la forma percepita.

La complessità della realizzazione nelle opere di Andrea, definisce un disegno apparentemente disordinato che ha la natura dei sogni, dei desideri e pensieri dell’artista, saldati e impressi in una realtà dove ordine e disordine creano sintonia.

Il valore artistico è l’ eccezionale capacità evocativa delle opere in grado di suscitare forti e vive sensazioni in chi osserva. Le opere, scultoree, rappresentano un percorso differente di volta in volta.

La ceramica viene modellata, levigata, patinata, come se la mano della natura la plasmasse con il linguaggio della Fantasia.

“Un’arte figurativa che non si guarda, ma si sente”

un’arte che si guarda sentendo.



Coordinate mostra

Sede Corso Italia 14 - Milano Date 14 - 28 novembre 2019

Orari aperto tutti i giorni dalle 12.30 alle 19,00

sabato e domenica su appuntamento.

Info pubblico 02 91092271 - 338 2823376 – info@teseoarte.com