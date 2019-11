Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

L'Associazione Donne di carta ha accolto l'invito del Servizio Campagne di Amnesty Lombardia per l'organizzazione di un evento in vista del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ci ritroveremo insieme per condividere un momento di approfondimento sul problema strutturale, trasversale e socio-culturale della violenza di genere. Introdurrà Cristina Melioli per Amnesty International, presentando il quadro generale sulle discriminazioni e la violenza di genere; le persone libro dell'Associazione Donne di carta diranno a memoria brani sul tema, tratti da opere di importanti autrici e autori. Ascolteremo estratti di: “FERITE A MORTE” di Serena Dandini “MI SA CHE FUORI È PRIMAVERA” di Concita De Gregorio “DIRE, FARE, BACIARE” di Claudia De Lillo “TI AUGURO TEMPO” di Elli Michler “LA BASTARDA DI ISTANBUL” di Elif Shafak “L’AMORE RUBATO” di Dacia Maraini “SIDDHARTA” di Hermann Hesse “ANCORA IO MI SOLLEVO” di Maya Angelou. Nel corso dell'evento saranno proiettati i video "AMORE CAPITALE" a cura di Monica Maggi e "LE PAROLE SBAGLIATE" a cura dell'Associazione Donne di carta. Ingresso libero Info: campagne.amnestylombardia@gmail.com info@donnedicarta.org