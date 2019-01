Le cene di famiglia possono trasformarsi in momenti di scontro memorabili, in cui si abbandonano le maschere, si ignorano le convenzioni delle buone maniere, per sputare veleno o poter dire quello che si pensa in faccia ad amici e parenti. Momenti di cruda verità, insomma!!

"LE PRENOM", commedia in due attidi Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière. rappresentata dai nostri amici del Gruppo Teatro Tempo. Vi aspettiamo! Prevendite: www.vivaticket.it