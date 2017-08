Le psicosi oggi: la prospettiva psicoanalitica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

MILANO_Sabato 23 settembre 2017 a Milano, presso l’Istituto Zaccaria di via della Commenda 5, il Centro Milanese di Psicoanalisi organizza una giornata di studio e confronto rivolta a psicoanalisti, psicologi e a tutti gli operatori della salute mentale sulle concezioni psicoanalitiche della psicosi e su nuovi orientamenti nel trattamento. La psicoanalisi può offrire un importante contributo al trattamento delle psicosi, non solo all’interno della relazione analitica, ma anche in ambito istituzionale, nei servizi di salute mentale e nelle comunità terapeutiche. L’esplorazione del funzionamento psicotico apre nuovi territori alla comprensione della nostra mente. La relazione terapeutica può aiutare il paziente a identificare i fattori di stress, a rafforzare l’Io e, con l’aiuto dello psicoanalista, a cominciare a comprendere ciò che gli sta accadendo. I lavori prenderanno spunto dalla pubblicazione per Cortina editore del saggio “Psicoanalisi delle psicosi”, a cura di Riccardo Lombardi, Luigi Rinaldi e Sarantis Thanopulos. Sabato 23 settembre 2017, ore 9.30 – 16.00 Aula Magna Istituto Zaccaria, via della Commenda 5 Milano Prospettive attuali sulla psicoanalisi delle psicosi Intervengono: Marta Badoni, Giovanni Foresti, Gabriella Giustino, Ronny Jaffè, Mario Marinetti, Fabrizio Pavone, Luigi Rinaldi, Sarantis Thanopulos. Chair: Cristina Saottini