LE PULCI PETTINATE - mercatino di fine estate - domenica 24 settembre / 10:00-20:00 lungo via Cecilio Stazio, Milano (zona via Padova/Nolo) evento FB: www.facebook.com/events/355736484882138/ Vi aspettiamo numerosi all'unico evento su strada...in cui ci si sente a casa! Al mercatino vintage e handmade della Salumeria del design troverete oltre 30 artigiani, designer e rigattieri con oggetti, arredo e abbigliamento vintage selezionato, borse, accessori e abiti 100% handmade, dischi, articoli per i più piccoli, piante e biciclette. E poi non mancheranno: street food per i più affamati, musica dal vivo per i più esaltati, laboratori per i più audaci e tante pettinatissime sorprese. Non mancate! PROGRAMMA DELLA GIORNATA 10:00>20:00 MERCATINO DEL VINTAGE E DELLE BOTTEGHE CREATIVE 10:00>20:00 STREET FOOD E AREA RISTORO Ritorna l'osteria sotto i balconi, una speciale area ristoro in stile vintage curata da Magazzino76, attiva dalla colazione all'aperitivo. Tante specialità street food con Pantura, La Tusca e Salumeria del Design. ORE 13:00 - ORE 17:30 MUSICA DAL VIVO Musica dal sapore retrò con Walzer e altri artisti 11:00 > 17:00 LABORATORI DI FINE ESTATE 11:30 > ghirlanda urbana a cura di Bici e Radici Un laboratorio in cui imparare l'arte di intrecciare ghirlande con fiori, foglie, bacche, ramoscelli, cortecce e tutto quanto la natura cittadina ci offra in questo meraviglioso periodo dell'anno. 11:00-15:30-16:30 > laboratori per bambini a cura di Spazio Battibaleno Attività per i più piccoli e non, per sperimentare varie tecniche manuali, dal quilling allo scrap booking. Come arrivare: MM1 - Pasteur // MM2 - MM1 - Loreto // BUS - 56 https://www.google.it/maps/place/Via+Cecilio+Stazio,+20131+Milano/@45.4898209,9.2208298,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c6e3bf209bc3:0x5159f2d6bc63e6cb!8m2!3d45.4899648!4d9.2227988?hl=it

