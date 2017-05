Le pulci pettinate // 13 ^ edizione

Ritorna LE PULCI PETTINATE - il mercatino del vintage e delle botteghe creative - domenica 28 maggio / 10:00-20:00 lungo via Cecilio Stazio, Milano (zona via Padova/Nolo) Vi aspettiamo numerosi all'unico evento su strada...in cui ci si sente a casa! Una giornata in compagnia di tanti artigiani, designer e rigattieri con oggetti, arredo e abbigliamento vintage selezionato, borse, accessori e abiti 100% handmade, dischi, piante e biciclette. Per la prima edizione dell'anno, in occasione dell'arrivo a Milano del Giro d'Italia, troverai: l'area ristoro forchette e forcelle a cura di Salumeria del design e Acquacheta - Milano, uno speciale dj set con i vinili e tanta musica dal vivo, itinerari ciclanti alla scoperta di Nolo e un'allestimento con petali e pedali curato da Bici&Radici. PROGRAMMA DELLA GIORNATA 10:00>20:00 MERCATINO DEL VINTAGE E DELLE BOTTEGHE CREATIVE Artigiani, designer e rigattieri con oggetti, arredo e abbigliamento vintage selezionato, borse, accessori e abiti 100% handmade, dischi, piante e biciclette 10:00>20:00 AREA RISTORO "FORCHETTE E FORCELLE" Una speciale area ristoro ispirata al tema delle due ruote con posti a sedere all'interno della Salumeria del Design e lungo la via, attiva dalla colazione all'aperitivo. Dalle 12 in poi panini, parmigiana e tante altre specialità per i più affamati. Allestimento a cura di Magazzino76 e Bici e Radici. 13:00>20:00 DJ SET E MUSICA LIVE Dj set a cura di Nicro: una miscela di musica nostrana su vinile, per scoprire i cantautori di ieri e di oggi. Musica dal vivo dal sapore retrò: rock'n'roll anni 50-60-70 con Mike Pastori & His New Dodos (& Others) e Gipsy Jazz con Le Hot Club de Milanò _____ COME RAGGIUNGERCI Le pulci pettinate // via Cecilio Stazio, Milano MM1 Pasteur // MM1-MM2 Loreto // BUS 56 https://www.google.it/maps/place/Via+Cecilio+Stazio,+20131+Milano/@45.4898209,9.2208298,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c6e3bf209bc3:0x5159f2d6bc63e6cb!8m2!3d45.4899648!4d9.2227988?hl=it