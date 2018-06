Le serate musicali nel Borgo

Un progetto per la crescita socio-culturale di Figino attraverso manifestazioni musicali ideato e organizzato da Ass.Cult. 11 Giuscano - Figino



Per il Progetto Concerti in Periferia 2018



Concerto al Giardino d'estate



Musica Classica e moderna

Mozart - Bach - Gershwin



Con 11 quartetto d'archi

"Milano Music Quartet"



domenica 24 giugno

ore 17.00

Via Rasario, 3 Figino - Milano



In collaborazione con

Comitato di Quartiere-figino

Coop. Edif. Degradi

Figino.net



Entrata libera segue rinfresco

Por informazioni 335-6012598