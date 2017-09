"Le serve": dal 3 al 15 ottobre al Piccolo

Dal 3 al 15 ottobre al Piccolo Teatro Grassi verrà rappresentato Le serve, di Jean Genet, regia di Giovanni Anfuso, con Anna Bonaiuto, Manuela Mandracchia e Vanessa Gravina.

Ispirato a un fatto di cronaca nera, il capolavoro di Genet narra la storia di due sorelle, Claire e Solange, serve dall'aspetto inquietante che servono la loro bella padrona, Madame, tra amore e odio. Ogni sera, mentre la signora è assente, le due mettono in scena un ossessivo teatrino in cui a turno giocano "a fare Madame", in un rito che finisce sempre con la sua uccisione. Ma nelle menti delle due donne finzione e realtà iniziano a confondersi...