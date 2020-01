Le storiacce al tempo dei social

La cronaca in generale e quella giudiziaria in particolare, di cui si occupa per gran parte della sua attività Raffaella Calandra, inviata di Radio24 e giornalista per il Sole24Ore, passa attraverso il racconto di persone, fatti, storie e storiacce.



Parlare di casi complessi e gravi, che in qualche modo riguardano tutti noi e cercare di raccontarli nel modo più diretto e fruibile possibile è tra le sfide principali di una giornalista come lei, che da anni ha una vera e propria vocazione alla comunicazione scritta e parlata attraverso giornali, radio e internet.

Per il primo appuntamento del 2020 de “I lunedì del Fopponino” Guglielmo Mauti torna a parlare di giornalismo e di racconto, attraverso gli occhi di una giornalista di inchiesta poliedrica e coraggiosa.