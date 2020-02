Le storie fantastiche del signor rockteller, fiabe rock per bambini

Nato dal format dell'omonimo podcast, si offre un'esperienza di ascolto immersiva, per proporre nuovi stimoli musicali attraverso fiabe ispirate al rock, creando nuove storie e scegliendo suoni e musiche insieme ai bambini. Un modo innovativo per avvicinare i più piccoli alla musica pop e rock, coinvolgendo così anche i genitori in un'esperienza d'ascolto condivisa.

Iscrizione obbligatoria online!

www.base.milano.it/events/workshop_le-fantastiche-storie-del-signor-rockteller/

Gallery