Le ultime scoperte su Leonardo: attribuzioni e opere dibattute.

Dalla Bella Principessa al Salvator Mundi



Negli ultimi anni sono comparse nuove opere attribuite a Leonardo: alcune sono anche state vendute a prezzi stratosferici. Ma siamo sicuri della loro qualità e del loro valore? Le opinioni sono contrastanti, il dibattito aperto, il Mito di Leonardo non cessa di animare vivaci discussioni.



Simone Ferrari (Milano, 1969). Professore associato di Storia dell’arte Moderna e Storia dell’Arte nei Paesi Europei- Università di Parma.



Docente di Storia dell’Arte all’Università di Torino (2002-2011) e all’Università di Parma (dal 2011). Ha tenuto lezioni (corsi triennali, laurea specialistica, scuola di dottorato) presso le Università di Genova, Udine, Ravenna, Parma, Verona, Milano e partecipato a Convegni a Roma, Venezia, Torino, Genova, Milano, Mantova e in Friuli. E’ stato borsista alla Fondazione Longhi di Firenze e al Zentralinstitut di Monaco di Baviera, grazie al prestigioso riconoscimento della DAAD di Bonn, il maggiore Istituto Internazionale volto a favorire gli scambi fra studiosi di diverse nazionalità (il progetto era dedicato ai rapporti fra Rinascimento italiano e tedesco).



Consulente Scientifico per la Nuova Enciclopedia Treccani dell’Arte Contemporanea (Direttore Vincenzo Trione). Responsabile di area tematica e coordinatore del gruppo internazionale di studiosi dediti al tema delle “tecniche artistiche”