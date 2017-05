Le umane paure - Proiezione corto e talk

Giovedì 18 Maggio 2017, alle ore 20.00, il Teatro Franco Parenti di Milano ospiterà la proiezione del video LE UMANE PAURE di Monica Marioni, regia di Nicolangelo Gelormini. Il corto è già stato insignito del premio migliore attrice protagonista all'Alternative Film Festival di Toronto e selezionato allo Short Corner del Festival del cinema di Cannes 2017 Le Umane Paure è un film d'arte di 14 minuti. È questa la definizione che più si avvicina al risultato dell'incontro fra l'artista Monica Marioni e il regista Nicolangelo Gelormini: non un video d'arte, non un cortometraggio, ma un breve film d'arte. Un incontro in cui le immagini fotografiche prodotte dalla Marioni sono entrate in un processo lavorativo e creativo "altro" e sono divenute un racconto filmico pensato per un pubblico non necessariamente legato all'arte contemporanea, ma neanche abituato alla sola narrazione cinematografica. Monica, oltre che artista, è divenuta attrice ed interprete di se stessa, in un approfondimento catartico del proprio mondo ed in una visione esterna (quella di Gelormini) che le ha consentito una distanza diversa ed una prospettiva nuova attraverso cui mostrare la sua arte. La proiezione sarà accompagnata da un talk in cui interverranno con l'artista Monica Marioni, il regista Nicolangelo Gelormini, Maria Savarese, e Igor Zanti.