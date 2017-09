"Le vie del Cinema 2017": fino al 27 settembre i film di Venezia e Locarno nelle sale di Milano

Fino al 27 settembre con Le vie del cinema i film della 74° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e del 70° Locarno Festival saranno proiettati nei cinema della città.

L'edizione di quest'anno, dedicata al critico d'arte Morando Morandini, include i seguenti titoli: Angels Wear White, Calendaria, Columbus, Gli asteroidi, Il colore nascosto delle cose (in foto), The Cousin e The Third Murder. I film verranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano. Prevendite online e nelle sale Anteo spazioCinema, Arcobaleno Filmcenter, Colosseo Multisala; biglietti

online e presso infopoint del Colosseo Multisala. Per la programmazione completa: leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com.