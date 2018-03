Leartipossibili 2018 Carta ad arte

Carta ad Arte: si apre la seconda edizione della Biennale LeArtiPossibili



Dal 15 al 18 marzo 2018 presso lo spazio Stecca 3.0 di Milano, in collaborazione con COMIECO, Consorzio Nazionale per il recupero e riciclo degli Imballaggi Cellulosici.



Dopo il successo della Prima Edizione, tenutasi nel 2016, si apre il prossimo 15 marzo la seconda edizione de LeArtiPossibili, esposizione biennale d’arte contemporanea e artigianato artistico, che ruota attorno alle figure professionali e ai gruppi che fanno della pratica artistica uno strumento espressivo e conoscitivo, oltre che una risorsa personale e sociale. Se la scorsa edizione vedeva protagonista la Fiber Art quest’anno si è scelto il vasto mondo della carta: strumento di creazione, supporto del tracciare, della stampa e del colore ma anche volume grazie a piegature, intagli e sovrapposizioni. Esposizione e tavola rotonda anche quest’anno avranno come protagoniste le testimonianze e le produzioni artistiche di gruppi o singoli che hanno partecipato a percorsi espressivi all'interno di strutture riabilitative, di cura o educative, oltre che di artisti artigiani e che usano la carta come forma privilegiata di espressione.



SABATO 17 MARZO 2018 – h.15.30 Tavola Rotonda : La carta strumento d’espressione

Interverranno:

Silvia Cibaldi , artista

Anna Sofia Pozzato, artista terapista Gruppo TRA, affiliato all’associazione Artepassante, composto da Anna Bassi, Francesca Leone, Anna Sofia Pozzato e Teresa Ventura, artiste terapiste diplomate presso l’Accademia di Belle Arti di Brera

Rosalinda Bonura e Donatella Piccolo insegnanti dell’IIS “E.Montale” di Cinisello Balsamo

Maria Paola Parma, arte terapeuta

Vittorio Venturini, artista e promotore del progetto di arte contemporanea Liber-Art

Gallery