LeccoMilano presenta LECCO'S ANATOMY disegni di Giovanni Manzoni Piazzalunga Porta Venezia ama tutti, ma soprattutto i belli. Per chi viene spesso e chi ogni tanto a Leccomilano l'avvenenza è di rigore ma stavolta ci sentiamo di animare le serate e inaugurare la Primavera con l'audacia di personaggi senza veli. Succederà. Dal 23 marzo, fino alle porte della Design Week, Leccomilano ospita la mostra personale di Giovanni Manzoni Piazzalunga che animerà le pareti con le fantasie del suo immaginario pantheon di figure attinte dal mondo classico o mitologico. Pensatori eroi o ballerini, per la prima volta in una mostra saranno esposte due opere con forme maschili, meno presenti ma sempre studiate nella ricerca sul corpo e sulla sua espressione, nel suo farsi veicolo della comunicazione dell'io con il mondo. Sono veri e propri personaggi con i vizi e le virtù dei supereroi di un fumetto postmoderno nel vigore rinascimentale dei muscoli definiti, persi nel tempo dentro al loro tempo, dichiarando la loro brama di esistere. Tutta la materia di cui son fatte queste apparizioni beve volentieri caffè, infatti la realizzazione di questi disegni avviene con la peculiare tecnica della colorazione a dripping con caffè. Questi signori offriranno al bar qualcosa ad alcune signorine desnude che vorranno accompagnarli, sempre disegnate. Rsvp oppure accorrete senza indugio! Vernissage 23 marzo 2017 ore 18,00 fino al 3 aprile 2017 Leccomilano, via Lecco 5 20124 Milano