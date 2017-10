"Festival lecite/visioni": dal 20 al 29 ottobre la rassegna di teatro omosessuale

Dal 20 al 29 ottobre il Teatro Filodrammatici e il Teatro Elfo Puccini ospiteranno il Festival lecite/visioni, la rassegna di teatro LGBTQIA, promossa dal Filodrammatici e giunta alla sesta edizione.

Il titolo della rassegna celebra l'approvazione della legge Cirinnà sulle unioni civili, finalmente divenute "lecite", e l'immagine di un futuro sempre più inclusivo, che per ora appare tale solo nelle "visioni".

Tra le novità di quest'anno: la presenza del teatro-danza, con Fattoria Vittadini; la proposta in lingua originale (spagnola) della pièce di La Barca Teatro di Madrid; e l'adesione del Teatro Puccini, che ospita la nuova produzione di Atti Osceni. Previsti anche eventi collaterali e appuntamenti per le scuole. Per il programma completo: www.teatrofilodrammatici.eu.