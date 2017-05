Lee feng: Art & poetry – The worship of nature

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Amalart e Big Eyes Vision International, in collaborazione con Banca Generali Financial Planner sede di Milano Via San Paolo 7, ha il piacere di presentare la mostra dell'artista taiwanese Lee Feng (in origine Lee Wee‐ Ping) dal titolo "Art & Poetry ‐ The Worship of nature". Lee Feng torna in Italia con una panoramica riassuntiva delle sue recenti collezioni, esattamente a due anni di distanza dalla sua prima mostra a Milano durante l'Expo organizzata a maggio del 2015 nell'elegante cornice dell'Hotel Boscolo, e dopo il viaggio in Svizzera in occasione dell'Art Basel 2016 per una Mostra collettiva con 3 maestri cinesi del calibro di Ho Kan, Liu Yiyuan e Hsiao Cin. Colori, pennellate, luci ed ombre entrano in relazione generando un movimento armonico e bilanciato, creando immagini permeate da uno scambio dialogico tra background iconico orientale e assenza di vuoti tipica‐mente occidentale. Arte strumento e parafrasi del non detto, del silente, dell'Io sovraordinato e trascendente in quiete con Energia ed Universo. Questo il pensiero dominante capace di oltrepassare le barriere linguistiche, culturali, personali che Lee Feng attraverso le sue opere, vuole comunicare. La mostra si svolgerà presso Banca Generali in Via San Paolo 7 (6° piano), già sede negli ultimi anni di esibizioni di artisti nazionali ed internazionali. Amalart (www.amalart.it) nasce nel 2013 con l'idea di valorizzare l'arte contemporanea italiana ed internazionale, con un approccio innovativo alla comunicazione. La sua strategia lungimirante ha proiettato la società verso mercati quali come Cina, India, Russia e Corea, dove ha siglato partnership e collaborazioni con importanti gallerie d'arte, musei, case d'aste, boutique di lusso, studi di architettura ed interior designer. L'inaugurazione della mostra si terrà martedì 16 maggio alle ore 18.30. Evento ad invito riservato. ________________________________________________________________________ LEE FENG: Art & Poetry ‐ The Worship of nature Via San Paolo, 7 (sesto piano) a Milano ‐ Sede di Banca Generali Financial Planning. Mostra visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 17,30 (venerdì fino alle ore 16,30) Per info e prenotazioni: milano2@bancagenerali.it Approfondimenti sull'artista: www.amalart.it/feng ‐ Informazioni: info@amalart.it