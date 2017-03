Lee Ritenour & Dave Grusin live: il 24 e 25 marzo al Blue Note

Lee Ritenour & Dave Grusin salirà sul palco del Blue Note il 24 e 25 marzo.

Collaboratore di gruppi come Pink Floyd e Simon & Garfunkel, il chitarrista Lee Ritenour è in grado di fondere con incredibile talento jazz e rock insieme a ritmi brasiliani. Durante la sua lunga carriera ha avuto numerosi riconoscimenti e nomination. Negli spettacoli del Blue Note l'artista si accompagnerà a una band di rilievo in cui spicca il pianista Dave Grusin, noto compositore di canzoni e colonne sonore.