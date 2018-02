Legalità: a Milano riparte progetto interforze per le scuole

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Difendersi dai fenomeni di cyberbullismo e cyberstalking, non cadere nelle dipendenze da alcol e droga, ma anche insegnare ai giovani a rispettare le regole del fisco, conoscere l’importante lavoro svolto dai nostri Militari in Italia e all’estero e ricordare i tanti servitori dello Stato che hanno donato la propria vita per aiutare gli altri. Associazione Vittime del Dovere, Forze dell’ordine, Forze Armate e Istituzioni accompagnano i ragazzi in un percorso di riflessione su temi che riguardano problematiche giovanili di grande attualità. Per l’anno scolastico 2017/2018 la manifestazione si amplia interessando Milano, Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Bergamo, Brescia e Varese. Un’iniziativa unica nel suo genere, sia perché Interforze sia per la diffusione sul territorio lombardo. Il Progetto Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità, che affronta tra le tematiche più attuali e di ampio interesse nel mondo dei giovani, si concretizzerà in una serie di incontri e dibattiti organizzati presso auditorium e teatri pubblici. Una commissione composta di membri designati dai soggetti attuatori valuterà in seguito gli elaborati eseguiti, selezionando gli alunni vincitori della borsa di studio (pari a 2mila euro complessivi)