Legàmi - Martina Lucy Zanin / Kelly Costigliolo

LEGA'MI Martina Lucy Zanin / Rinnegato Kelly Costigliolo / Fu mio Padre Mostra collettiva fotografica Una mostra collettiva che raccoglie i lavori di due giovani fotografe, sul rapporto tra padre e figlia. Martina Lucy Zanin / Rinnegato Progetto autobiografico sul rapporto complicato, ormai inesistente, tra padre e figlia. Un padre che ha provato ad esserci, ma non ci è mai riuscito totalmente. Gli insegnamenti e gli accaduti che hanno influenzato una bambina, e che tuttora si ripercuotono sulla sua vita quotidiana, rendendo complicate le relazioni e le scelte. La mancanza di sensibilità da parte di un genitore verso la propria figlia, che l'ha portata negli anni ad avere problemi di autostima e senso di colpa per tutte le azioni che compie; il tutto rappresentato attraverso immagini che evocano metaforicamente una parte della storia. Rinnegare /rin·ne·gà·re/ verbo transitivo 1-Sostenere di non avere mai conosciuto qualcuno, rifiutando il rapporto di devozione o di affetto che ci lega a lui; disconoscere. Kelly Costigliolo / Fu mio Padre Dolce ritratto dell'avventurosa vita di suo padre, superstite della Campagna di Russia durante la Seconda Guerra Mondiale, raccontata attraverso gli oggetti che gli appartenevano e foto d'archivio di piccoli anedotti. Questo sensibile lavoro è un modo per rendergli omaggio e lottare contro l'oblio, cercando di salvaguardare "la petite mémoire", termine francese che indica tutto quel che può essere facilmente dimenticato.