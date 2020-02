Caccia ai fantasmi nascosti nei super set Lego: al Centro di Arese arriva Hidden Side

Si chiama Lego Hidden Side ed è il nuovo tour in arrivo al Centro di Arese sabato 22 e domenica 23 febbraio, dalle 11 alle 20. Ad aspettare i più piccoli un gioco interattivo in cui si usa la realtà aumentata per dare la caccia ai fantasmi che si nascondono nei playset di Lego.

"La nuova esperienza di gioco - scrivono gli organizzatori - è compatibile con le 6 novità lanciate a gennaio, ma anche con i modelli del 2019, e permette sfide che coinvolgono fino a quattro giocatori contemporaneamente". La sfida, sia virtuale che fisica, è quindi per più giocatori in contemporanea.

"Cacciatore o fantasma? - continuano gli organizzatori dell'iniziativa -. Vieni nell’area Lego ed entra nel mondo spettrale di Newbury! Potrai vedere da vicino i set Hidden Side e partecipare a fantasmagoriche sfide con altri giocatori, scegliendo la tua modalità di gioco preferita: con la modalità Cacciatore di Fantasmi potrai catturare i fantasmi, mentre in modalità Fantasma sarà possibile unirti ad altri due giocatori per infestare i set Lego Hidden Side e nasconderti alla vista dei cacciatori di fantasmi". A disposizione dei bambini ci saranno esperti del mondo del gaming, oltre ai due youtuber Jack e Parker.