“Mattocinando al centro”, a Trezzano sul Naviglio la festa dei Lego: mostra gratuita

I Lego invadono Trezzano sul Naviglio. Sabato 25 e domenica 26 febbraio, infatti, nel paese del Milanese si terra “Mattocinando al centro”, una mostra che avrà - naturalmente - come protagonista principale il mattoncino più famoso del mondo.

Durante l’evento, organizzato dalla Pro Loco di Trezzano sul Naviglio in collaborazione con Brianza Lego User Group, saranno messe in esposizione le opere di sedici artisti, che hanno usato oltre un mione di Lego.

La mostra, aperta a tutti gratuitamente, si terrà presso il Centro Socio Culturale di via Manzoni 10 dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.

L’evento - spiega la stessa Pro Loco - “immerge il visitatore nel mondo dei meravigliosi mattoncini Lego, un mondo allegro e colorato e allo stesso tempo spiazzante. Per l’allestimento i sedici artisti hanno utilizzato più di un milione di mattoncini creando opere d’arte in grado di far sorridere e riflettere sia gli adulti che i bambini”.

“Al visitatore - conclude la Pro Loco - si offre una grande varietà e bellissime sculture, con tantissime sorprese”.

A visita ultimata, poi, gli appassionati potranno trattenersi nell’area giochi, dove potranno dare libero sfogo alla propria creatività divertendosi con i mattoncini Lego messi a loro disposizione.