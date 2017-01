Leidaa e arcaplanet uniti per il canile di Locate Triulzi animal emergency

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

A seguito dell'accordo nazionale tra la direzione Generale di Arcaplanet e l' On. Vittoria Brambilla Presidente di LEIDAA Onlus la sezione di Locate Triulzi provvederà ogni mese al ritiro di tutti gli alimenti per cani e gatti invenduti secondo la nuova normativa sullo spreco alimentare e li consegnerà al nostro canile di riferimento gestito da Animals Emergency in accordo tra il Presidente Giordano AMBROSETTI della Sezione LEIDAA di Locate e il Presidente Gaetano USSIA di Animals Emergency di Trezzano sul Naviglio. La legge contro gli sprechi alimentari, approvata in via definitiva dal Senato di recente è un passo in avanti verso lo spreco alimentare. LEIDAA Onlus e fondazioni che si occupano di recupero e distribuzione di alimenti apprezzano e sperano che la nuova normativa raggiunga l'obiettivo di dimezzare gli alimenti gettati. OGGI ABBIAMO PROVVEDUTO AL PRIMO RITIRO DI ALIMENTI, CORRISPONDENTI A CIRCA UN MIGLIAO DI EURO CONSEGNATI A CHI HA UN EFFETTIVO BISOGNO QUOTIDIAMO ( foto in allegato) OGNI FINE MESE LA SEZIONE DELLA LEIDAA DI LOCATE TRIULZI PROVVEDERA' AL RITIRO E ALLA CONSEGNA DEGLI ALIMENTI PER CANI, GATTI E RODITORI AL NOSTRO CANILE.