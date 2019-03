Leidaa nuovo progetto 2x4

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

La sezione locale della LEIDAA Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente attiva il progetto ‘2x4 zampe’ con la finalità di aiutare i proprietari di animali da affezzione in difficoltà economicamente. Scrivendo a locate@leida.info si potrà segnalare le proprie problematiche ed avere un supporto alimentare e non solo, per sostenere i propri compagni di vita a 4 zampe. Grazie al contributo mensile di ARCAPLANET dei punti vendita di San Giuliano e a donazioni locali saremo in grado di intervenire per chi ha realmente bisogno. Il Presidente di Sezione Giordano Ambrosetti