The Lemon Twigs: il 27 giugno al Magnolia

Martedì 27 giugno al Magnolia The Lemon Twigs.

I fratelli Brian e Michael D'Addario sono originari di Long Island, New York, e dal 2015 suonano con Megan Zeankowski, al basso e Danny Ayala, alle tastiere, sotto il nome di The Lemon Twigs.

Ispirandosi a icone come i Beatles e i Beach Boys, la formazione sta diventando un riferimento per il mondo rock & roll e attualmente è in tour per il mondo per presentare l'ultimo disco I Wanna Prove to You​.