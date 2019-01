Concerto di Lenny Kravitz: 11 maggio al Mediolanum Forum di Assago

L'11 maggio sul palco del Mediolanum Forum di Assago si esibirà live Lenny Kravitz.

Considerato come uno dei più grandi artisti rock dei nostri tempi, Lenny Kravitz ha esplorato nella sua carriera musicale diversi stili, tra cui il soul ’60 e ’70, il rock e il pop-funk. In trent'anni di lavoro il compositore e produttore ha venduto oltre 40 milioni di album in tutto il mondo e ha vinto quattro GRAMMY® Awards consecutivi, stabilendo il record di vittorie nella categoria "Best Male Rock Vocal Performance".

Kravitz ha inoltre collaborato con grandissimi nomi della musica tra cui Madonna, Aerosmith, Prince, David Bowie e Mick Jagger.

Biglietti disponibli su TickeTone.

