"Leonardo da Vinci Parade": dal 19 luglio al 13 ottobre 2019 al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

Arriva a Milano la mostra Leonardo da Vinci Parade presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia.

L'esposizione rappresenta la prima iniziativa realizzata in vista delle celebrazioni per il V centenario della morte di Leonardo da Vinci (1519-2019) all'interno programma "Milano e Leonardo", ed è curata dal museo e realizzata in collaborazione con la Pinacoteca di Brera.

"Leonardo da Vinci Parade" è una vera e propria "sfilata", una celebrazione in occasione di una ricorrenza importante, in cui si esibiscono in parata sul palco del museo alcuni modelli storici ispirati ai disegni di Leonardo, oltre che ad alcuni affreschi, in un accostamento insolito di arte e scienza.

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 13 ottobre 2019.

