"Leonardo, che genio!": dal 4 all'8 aprile lo spettacolo pop-up per bambini all'Elfo

Leonardo, che genio! - lo spettacolo pop up di e con Elena Russo Arman - andrà in scena per i più piccoli dal 4 all'8 aprile al Teatro Elfo Puccini.

Un grande libro in tre dimensioni racconta le avventure di Leonardo Da Vinci: dall'infanzia nel villaggio toscano di Vinci all'apprendistato a Firenze, dal soggiorno a Milano ai giorni alla corte del re di Francia. Le avventure del genio rinascimentale vengono narrate da Elena Russo Arman che, come una cantastorie, le ripercorre con l'ausilio di un libro pop-up creato ad hoc.