Domenica al Museo, orario prolungato per "Leonardo mai visto" al Castello

Sarà ridotto a 5 euro l'ingresso ai Musei del Castello Sforzesco in occasione dell'iniziativa Domenica al Museo, il 2 giugno. E non è tutto. Il Museo di Arte Antica del Castello, che ospita la mostra "Leonardo Mai Visto", vedrà un'apertura prolungata fino alle 19 (chiusura della biglietteria alle 18.30) per permettere l'afflusso di visitatori, che si prevede corposo.

Il biglietto ridotto garantisce l'ingresso a tutti i Musei del Castello, ma l'estensione dell'orario riguarda solo il Museo di Arte Antica. Nelle prime due settimane di apertura, "Leonardo Mai Visto" ha richiamato più di 25 mila visitatori. La mostra, con le iniziative collaterali, sarà aperta fino al 12 gennaio 2020.

Una giornata di iniziative al Monumentale

Sempre per la Domenica al Museo, il 2 giugno al Cimitero Monumentale sono previste numerose iniziative dalle 10 alle 16, tra incontri e visite guidate, spettacoli teatrali e concerti.