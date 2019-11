Leonardo per le donne. Prevenzione, salute e qualità della vita

Un incontro gratuito e aperto a tutti i cittadini, organizzato in collaborazione con ONDA – Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere –

incentrato sul tema della promozione della salute e del benessere femminile in un contesto, come quello di una grande città come Milano, in cui conciliare ritmi lavorativi, familiari e vita sociale non sempre è facile. Si parlerà di salute “di genere” e prevenzione primaria, con un focus sulle corrette scelte alimentari, e di prevenzione secondaria “su misura” declinandola nelle diverse fasi della vita della donna, con particolare riferimento alle malattie della tiroide e alle patologie della sfera psichica. A condurre l’incontro, la Dott.ssa Nicoletta Orthmann, Coordinatore medico-scientifico di Onda, e, per la parte di corretta alimentazione, dalla dottoressa Ornella D'Alessio. Per accreditarsi: http://www.leonardoassicurazioni.it/forum-donne-prevenzione-salute-qualita-della-vita-spazio-leonardo/