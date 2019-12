“Leonardo prigioniero del volo” in mostra a Palazzo Morando 30 abiti ispirati al genio del rinascimento

Trenta abiti di alta sartoria, vere e proprie “sculture di tessuto” ispirate al genio di Leonardo, realizzate dagli artigiani della grande moda italiana, artisti, pittori e da un gruppo di detenuti della Casa di reclusione Milano-Bollate impegnati in progetti sartoriali.

In occasione del 500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci, Palazzo Morando ospita da martedì 10 dicembre a domenica 5 gennaio, la mostra “Leonardo prigioniero del volo”, un omaggio al simbolo del Rinascimento, alle sue opere e invenzioni patrimonio dell’immaginario collettivo, attraverso una selezione di capi unici la cui realizzazione sposa la finalità artistica a quella sociale: tutti gli abiti esposti saranno infatti messi all’asta a favore di VIDAS, associazione che da 37 anni offre gratuitamente cure e assistenza ai malati inguaribili.

Promossa da Palazzo Morando, Comune di Milano, Casa di Reclusione e 500°, la mostra “Leonardo prigioniero del volo” è un viaggio attraverso la creatività leonardesca in ogni suo aspetto, dalle geometrie ai materiali, dall’audacia della creazione al sogno, irrealizzabile, del volo che fu prigione per l’uomo e l’artista in una circolarità d’intenti che unisce moda, arte e sociale.

Martedì 10 dicembre, alle ore 20.00, l’apertura ufficiale alla presenza degli artisti e delle istituzioni.