In occasione delle celebrazioni per il V centenario della morte di Leonardo, nel cuore di Milano inaugura dal 1 Marzo al 30 Giugno “Leonardo & Warhol | The genius experience”, un percorso espositivo dedicato a due protagonisti delle loro rispettive epoche che hanno avuto nella capitale meneghina un punto di incontro.



L’esposizione si configura come un viaggio nel tempo, dalla Milano del Quattrocento a quella dei giorni nostri, che permette ai visitatori di scoprire la città vissuta, disegnata e immaginata dal Maestro, tramite immagini di grande suggestione e proiezioni immersive, fino ad arrivare alla visione di The Last Supper di Andy Warhol, l'opera con cui nel 1986 il padre della pop art americana reinterpretò il capolavoro leonardesco.



Il percorso si sviluppa tra alcune sale della Pinacoteca Ambrosiana e la Cripta di San Sepolcro, la chiesa sotterranea più antica di Milano, definita dallo stesso Leonardo Da Vinci il “vero centro” della città, dove Cardo e Decumano si incrociavano.



Ideato dal Gruppo MilanoCard e curato da Giuseppe Frangi, “Leonardo & Warhol | The genius experience” è realizzata in co-produzione con la Veneranda Pinacoteca e Biblioteca Ambrosiana e la Fondazione del Credito Valtellinese.



INFORMAZIONI IMPORTANTI

– Dove: Milano, Cripta di Santo Sepolcro (ingresso da piazza Santo Sepolcro)

– Quando: Dal 1 Marzo al 30 Giugno 2019

– Orari: dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 20.00

– Biglietti: intero €12,00, ridotto €10,00